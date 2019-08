BUND fordert sichere Mittel für Rekultivierung der Tagebaue

Wenn die Tagebaue in der Lausitz geschlossen sind, beginnt der Rückbau. Der Betreiber Leag legt Mittel dafür zurück. Nach Ansicht des BUND sind die aber weder ausreichend noch sicher.

Potsdam (dpa) - Nach dem Ende der Braunkohle bleiben in der Lausitz die Tagebaulandschaften zurück. Der Betreiber Leag plant Mittel für die Rekultivierung der Tagebaue ein und hat dafür mit dem Land Brandenburg eine Vorsorgevereinbarung abgeschlossen. Diese reicht nach Ansicht des BUND aber nicht aus. Der Umweltverband hat deshalb bei der zuständigen Behörde, dem Landesbergamt, einen Antrag auf Sicherheitsleistungen für den Tagebau Welzow-Süd eingereicht. «Die Vereinbarung mit dem Land halten wir in höchstem Maße für unzureichend», sagte Brandenburgs BUND-Geschäftsführer Axel Kruschat am Montag. Sie biete keine insolvenzfeste Absicherung.