Rainer Opolka weist Vorwürfe wegen Großspende für SPD zurück

Es war die bisher größte Einzelspende im Landtagswahlkampf in Brandenburg: Unternehmer Opolka unterstützt die SPD mit einer Anti-AfD-Zeitung. Einen Zusammenhang seiner Spende mit den Chancen auf Genehmigung eines geplanten Kunstprojekts sieht er nicht.

Potsdam/Storkow (dpa/bb) - Der Künstler und Unternehmer Rainer Opolka hat seine Großspende von über 76 000 Euro zugunsten einer Wahlkampfzeitung für die Brandenburger SPD verteidigt. Einen Zusammenhang mit der Genehmigung für einen geplanten Kunstpark im einstigen Jagdschloss Hubertushöhe in Storkow (Oder-Spree) wies er am Dienstag zurück. «Ich habe in keiner Art und Weise diese Spende auch nur im entferntesten an irgendeine Form von Vorteilnahme für diesen Kunst- und Literaturpark geknüpft», sagte Opolka in Potsdam. Nach seiner Darstellung bot sich Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) seit 2018 zweimal an, um für das Projekt bei Behörden zu vermitteln - es sei allerdings noch nicht genehmigt. «Politik hat die Aufgabe, sich zu kümmern», sagte SPD-Generalsekretär Erik Stohn.

Die Wahlkampfzeitung zur Unterstützung der SPD, deren Verbreitung Opolka mit der Spende unterstützt, soll in der Woche vor der Landtagswahl am 1. September an alle Haushalte verteilt werden. Die Druckkosten in Höhe von 25 000 Euro übernimmt die Landes-SPD. Mit der von ihm geplanten und zum Großteil geschriebenen Wahlkampfzeitung «Der märkische Adler» will sich der Künstler nach eigenen Angaben gegen die AfD wenden und die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke unterstützen. «Mir ist bange um die Entwicklung in Deutschland und in diesem Bundesland», sagte Opolka, der sich selbst als SPD-Kind bezeichnet, jedoch kein Partei-Mitglied sei.