Plattenhardt fehlt Hertha BSC im DFB-Pokal gegen Eichstätt

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss im DFB-Pokal gegen Regionalligist VfB Eichstätt auf Nationalspieler Marvin Plattenhardt verzichten. Wie die Berliner am Samstag mitteilten, gehört der 27-Jährige nicht zum Kader für die Begegnung in der ersten Runde am Sonntag (15.30 Uhr) in Ingolstadt. Plattenhardt leidet unter Problemen mit der Oberschenkelmuskulatur und steht der Mannschaft von Trainer Ante Covic im ersten Pflichtspiel der Saison deswegen nicht zur Verfügung. Verletzt fehlen außerdem Arne Maier, Javairo Dilrosun, Neuzugang Dedryck Boyata und Peter Pekarik. Hertha ist gegen den bayerischen Viertligisten trotzdem klarer Favorit.

