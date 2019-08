Flughafenchef bei BER optimistisch: CDU will Sonderermittler

Mehr als sieben Jahre nach der geplatzten Eröffnung sieht Flughafenchef Lütke Daldrup den Hauptstadtflughafen auf der Zielgeraden. Nach den zahlreichen Pleiten und Pannen fehlt der Opposition im Landtag allerdings noch der Glaube.

Im Herbst will die Flughafengesellschaft die Fertigstellung des Terminals beim Bauordnungsamt anzeigen und dazu rund 200 Aktenordner mit Dokumentationen einreichen. Bis dahin sollen auch die Genehmigungen für die umstrittenen Dübel in den Kabelschächten vorliegen. An den verwendeten Dübel hatte auch der parteilose Landtagsabgeordnete und Flughafen-Kritiker Christoph Schulze nach einer Besichtigung nichts zu bemängeln. «Es gab Besorgnisse und Verdachtsmomente, aber diese haben sich nicht erhärtet.»

Zweifel an der planmäßigen Eröffnung meldete dennoch der CDU-Oppositionschef im Brandenburger Landtag, Ingo Senftleben an. «Ich habe einfach das Gefühl, dass ein bisschen versucht wird, vor einer nicht unwichtigen Landtagswahl, die Öffentlichkeit zu beruhigen» sagte Senftleben im RBB. So sei fraglich, ob die Dübel für die Kabeltrassen und die Verlegungsarbeiten wirklich funktionierten. Senftleben kündigte an, er werde sich nach der Landtagswahl am 1. September für einen Sonderermittler am BER einsetzen. «Denn glauben kann ich den Aussagen - leider Gottes - nach vielen Jahren des Vertröstens nicht mehr so wirklich.»