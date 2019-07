Gefährliche Weltkriegsbomben: Oranienburg weitet Suche aus

Hunderte scharfe Weltkriegsbomben werden noch immer im Oranienburger Stadtgebiet vermutet. Die Landesregierung will die gefährlichen Blindgänger so schnell wie möglich beseitigen lassen.

Oranienburg (dpa/bb) - Im Rahmen eines bundesweit bisher einzigartigen Projekts wird die Suche nach gefährlichen Weltkriegsbomben in Oranienburg (Oberhavel) ausgeweitet. In den kommenden drei Jahren erhält der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) mehr Kompetenzen und Personal, um die Blindgänger schneller aufzuspüren und zu entschärfen. «Keine Stadt in Deutschland ist so betroffen von Großbomben mit den besonders gefährlichen chemischen Langzeitzündern wie Oranienburg», sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag beim Projektstart in der «Modellregion Brandenburg». «Es hat in Oranienburg bereits Selbstdetonationen gegeben und das Risiko steigt von Jahr zu Jahr.»