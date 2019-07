Hohenzollern: Sammlungen in Museen sollen erhalten bleiben

Die Monarchie besteht in Deutschland schon über 100 Jahre nicht mehr. Doch es gibt Streit um Kunstobjekte. Das Haus Hohenzollern - mit dem Ururenkel des letzten deutschen Kaisers - verhandelt mit Bund und Ländern. Der Hohenzollern-Anwalt sagt, worauf es dem Haus ankommt.

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Die Hohenzollern wollen die historischen Sammlungen in Museen für die Öffentlichkeit erhalten. Das geht aus einer Erklärung ihres Anwalts Markus Hennig hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. «Das Haus Hohenzollern hat in den Gesprächen wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass es seiner historischen Verantwortung und Aufgabe Rechnung trägt», heißt es darin. «Entgegen verschiedener Berichte ist es aus Sicht des Hauses das primäre Ziel, die Sammlungen in den bestehenden Museen zu erhalten und der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen.» Dies zeige sich auch darin, dass das Haus Hohenzollern seit Jahrzehnten als größter Leihgeber der preußischen Schlösserverwaltungen und Stiftungen gelte.