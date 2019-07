Land will möglichst bis Jahresende Justizstellen besetzen

Die Personallage in der Brandenburger Justiz gilt als angespannt. Damit die Verfahrenszeiten kürzer sind, werden rund 400 neue Richter, Staatsanwälte und Justiz-Mitarbeiter eingestellt. Die Gewerkschaft sagt, ob ihr das reicht.

Potsdam (dpa/bb) - Die geplanten Neueinstellungen in der Brandenburger Justiz sollen nach dem Willen der rot-roten Landesregierung wenn möglich noch in diesem Jahr unter Dach und Fach sein. «Wir haben in den vergangenen 20 Jahren insgesamt 1850 Stellen in der Justiz eingespart», sagte Justizminister Stefan Ludwig (Linke) der Deutschen Presse-Agentur. «Jetzt haben wir die Trendwende, indem wir mit dem Doppelhaushalt und dem Pakt für den Rechtsstaat mit dem Bund knapp 400 Stellen besetzen können - und das quer durch alle Dienste und überall im Land.» Er betonte: «Wir versuchen, so viele Stellen wie möglich davon schon in diesem Jahr umzusetzen. Wir haben verstanden, dass es mit immer weniger Personal nicht geht.» Die gegenwärtige Personallage bezeichnete er als angespannt. Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.