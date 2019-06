Landtag stimmt für Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

Die Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen führen nicht nur in Brandenburg zu viel Streit. In einigen Ländern werden sie bereits nicht mehr erhoben. Brandenburg hat nun ebenfalls die Weichen dafür gestellt.

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg sollen Eigenheimbesitzer künftig nicht mehr für den kommunalen Straßenausbau zahlen müssen. Der Landtag schaffte die umstrittenen Zahlungen ab. Eine breite Mehrheit von SPD, Linken, CDU und AfD stimmte am Donnerstag in Potsdam dafür, dass die anteiligen Kosten für alle seit Anfang dieses Jahres abgeschlossenen Baumaßnahmen nicht mehr von den Kommunen auf Grundstückseigentümer umgelegt werden. Stattdessen werden sie vom Land übernommen. Die Grünen enthielten sich. Die Umsetzung muss noch per Verordnung geregelt werden.