Marathon im Parlament: Fast 60 Tagesordnungspunkte

In der letzten Landtagswoche vor der Sommerpause wollen die Abgeordneten in Potsdam noch einmal Tempo machen: Zahlreiche Gesetze sollen verabschiedet werden, bevor im September das neue Parlament gewählt wird.

Potsdam (dpa/bb) - Die Abgeordneten des Brandenburger Landtags starten am Dienstagnachmittag in einen viertägigen Sitzungsmarathon: Vor dem Ende der Wahlperiode wollen die Abgeordneten in dieser Plenarwoche über fast 20 Gesetzentwürfe entscheiden, hinzu kommen zahlreiche Anträge der Fraktionen, Berichte der Landesregierung und etwa der Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschuss. Bis Freitagabend wollen die Abgeordneten das Mammutprogramm mit fast 60 Tagesordnungspunkten abgearbeitet haben, bevor der Landtag in die Sommerpause geht. Am 1. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.