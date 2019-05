Senftleben fordert Wahleinstiegsalter mit 16: SPD erstaunt

CDU-Chef Senftleben ist für die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre. Er reagiert damit auch auf die Kritik eines YouTubers. Unterstützung bekommt er von der FDP-Jugend. Die SPD zeigt sich erstaunt über die CDU.

Potsdam (dpa/bb) - Fridays For Future, junge YouTuber, die die CDU kritisieren - mit ihrem lautstarken Engagement haben Jugendliche unterschiedliche Reaktionen bei Politikern ausgelöst. Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben fordert nun die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre. «Holen wir sie von YouTube ins Wahllokal», forderte er in der «Rheinischen Post» (Samstag) mit Blick auf Fridays-for-Future-Proteste und die Kritik junger YouTuber vor allem an der CDU.