BDI: Fachkräftemangel in Ostdeutschland ist akut

Das Ostdeutsche Wirtschaftsforum gilt in Anlehnung an das alljährliche Weltwirtschaftsforum als «Davos des Ostens»: Im brandenburgischen Bad Saarow wollen sich Anfang dieser Woche 200 Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft austauschen.

Berlin/Bad Saarow (dpa) - Die ostdeutsche Wirtschaft hat aus Sicht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) seit dem Mauerfall enorm gewonnen. «Nach der Wiedervereinigung betrug das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gerade ein Drittel des westdeutschen Niveaus, heute liegt es bei fast 75 Prozent», sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des BDI, Holger Lösch, der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn des Ostdeutschen Wirtschaftsforums in Bad Saarow an diesem Montag (bis 21. Mai). «Das Pro-Kopf-Einkommen hat sich mehr als verdoppelt, die Produktivität stieg um das Vierfache.» Überdurchschnittliche Erfolge gebe es in der Infrastrukturausstattung, in der Wohnqualität und im Umweltschutz.