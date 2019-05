Köfer liest Karusseit: «Zugabe» posthum

Eigentlich wollte sie selbst auf Lesetour gehen - doch die Schauspielerin Ursula Karusseit starb überraschend kurz vor Erscheinen ihrer Autobiografie. Nun wird Herbert Köfer (98) das Buch «Zugabe» präsentieren. «In Verbeugung vor der großen Kollegin und Erinnerung an die Freundin», wie der Eulenspiegel-Verlag mitteilte. Köfer und Karusseit habe seit vielen Jahren eine enge Freundschaft verbunden. Köfer steht zwei Jahre vor seinem 100. Geburtstag noch immer auf der Bühne - genauso gerne wie bis zuletzt die Vollblutschauspielerin Karusseit.

An dem Buch hatte Karusseit bis kurz vor ihrem Tod geschrieben. «Die letzten Korrekturen am Buch hatte sie gerade erledigt», schreibt der Verlag Neues Leben im Vorwort. Karusseit starb am 1. Februar in einem Krankenhaus in Berlin. Am 2. August wäre sie 80 Jahre alt geworden.