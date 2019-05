Bei Energie Cottbus kehrt nach Sieg Zuversicht zurück

Bei Fußball-Drittligist Energie Cottbus ist die Zuversicht zurückgekehrt. Nach dem 2:1 (1:1)-Auswärtssieg beim KFC Uerdingen stehen die Lausitzer erstmals seit drei Monaten wieder auf einem Nichtabstiegsplatz. Damit könnte Energie bereits am kommenden Samstag gegen den VfR Aalen mit einem weiteren Erfolg am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt rechnerisch klarmachen, wenn die Abstiegskonkurrenz nicht gewinnt. «Alle erwarten nun einen Sieg gegen Aalen, wir erhoffen das natürlich auch. Aber auch diesem Gegner muss man mit Respekt begegnen und alles dafür investierten, um erfolgreich sein zu dürfen», sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Die Cottbuser sind gewarnt: In der Abstiegssaison 2015/16 stand Energie mit Trainer Wollitz zwei Spieltage vor Schluss ebenfalls auf einem Nichtabstiegsplatz, um dann noch den dramatischen Absturz in die Viertklassigkeit zu erleben. Das soll dieses Mal unbedingt verhindert werden, der Trainer hat jedoch nicht nur den Abstiegskampf im Kopf. Mit Blick auf das brandenburgische Landespokal-Finale am 25. Mai beim Regionalligisten Optik Rathenow betont er: «Wir haben nicht nur zwei Endspiele vor uns, sondern noch drei.»