Rückreiseverkehr: Viele Urlauber in Schönefeld und Tegel

Zum Ferienende bleibt die Lage an den Hauptstadt-Airports entspannt. Auch auf der Straße und den Schienen rollt es. Am Sonntag könnte sich das zumindest auf den Autobahnen ändern.

Berlin (dpa/bb) - Zum Ferienende sind an den Hauptstadtflughäfen viele Reiserückkehrer gelandet. Aufgrund des Rückreiseverkehrs sei in Schönefeld und Tegel deutlich mehr los, sagte der Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), Daniel Tolksdorf, am Nachmittag. «Es läuft an beiden Flughäfen reibungslos.» Verspätungen gebe es wenig. Mit 240 000 Passagieren und über 2000 Flügen rechnen die Betreiber von Freitag bis Sonntag.