Dürre ist Problem für Bauern: Feuerwehr fordert Hubschrauber

Das heiße und trockene Frühjahr bereitet den Bauern in Brandenburg zunehmend Sorgen. Bleibt es so trocken, könnte das wie im vergangenen Jahr gravierende Folgen für die Ernte haben. Und die Feuerwehr fordert eine bessere Ausrüstung.

Cottbus (dpa/bb) - Die Landwirte in Brandenburg machen sich angesichts der anhaltenden Trockenheit Sorgen um die diesjährige Ernte. «Wir haben seit vier Wochen keinen Regen, bei uns sieht es wie in einer Wüste aus», sagte ein Sprecher der Agrarfarm Gmbh in Hammer-Liebenthal am Mittwoch der Deutschen Presseagentur. Unterdessen fordert der Landesfeuerwehrverband angesichts drohender Waldbrände, dass es einfacher werden sollte, Löschhubschrauber einzusetzen.