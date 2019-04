Höchste Waldbrandgefahr: Viele Osterfeuer abgesagt

Wegen der hohen Waldbrandgefahr haben in Südbrandenburg die Behörden zahlreiche Osterfeuer abgesagt.

Beispielsweise wurden in Lübben (Dahme Spreewald )alle zehn angemeldeten Osterfeuer abgesagt. In Kommunen und Gemeinden im Landkreis Elbe-Elster wurden einzelne Feuer untersagt, darunter in Bad Liebenwerda und Herzberg. Für einige größere angemeldete Osterfeuer wurden Außnahmegenehmigungen mit strengen Auflagen erteilt, wie das Ordnungsamt Elbe-Elster mitteilte. So müssten beispielsweise die Osterfeuer kleiner gehalten werden und dort sei zur Sicherung die Feuerwehr mit Fahrzeug und Pumpe vor Ort. Gefahr sehen die Ordnungsämter, wenn am Donnerstagabend starker Wind aufkommen sollte. Dann müsse man reagieren.