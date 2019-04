Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Kritik an geplantem Umzug des Ministeriums

Viereinhalb Monate vor der Landtagswahl hat die rot-rote Landesregierung mit den Plänen für den Umzug eines ganzen Ministeriums eine folgenreiche Entscheidung getroffen. Die skeptischen Stimmen nehmen zu.

© dpa

Potsdam (dpa/bb) - Die Kritik am geplanten Umzug des Brandenburger Wissenschaftsministeriums von Potsdam nach Cottbus wächst. Die Vorsitzende des Landtags-Wissenschaftsausschusses, Marie Luise von Halem, lehnt die Pläne der rot-roten Landesregierung ab. «Ich habe grundsätzlich große Vorbehalte dagegen, so ein Ministerium zu verlegen, weil ich glaube, dass das die Arbeitsfähigkeit der Landesregierung insgesamt und das Zwischenspiel zwischen Parlament und Landesregierung behindert», sagte die Grünen-Abgeordnete am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Das halte ich für ziemlich wenig praktikabel.»

Das rot-rote Kabinett hatte am Dienstag den Plan beschlossen, das komplette Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur mit rund 150 Mitarbeitern aus der Landeshauptstadt nach Cottbus zu verlegen. Einer der Gründe für eine Verlegung ist das Ziel, die Lausitz zu stärken, die der geplante Kohleausstieg hart trifft. Ein Neubau könnte nach den Plänen in Cottbus etwa ab 2023 bereitstehen. Die Kosten für die Verlegung schätzt das Finanzministerium auf bis zu 15 Millionen Euro. Außerdem soll der Hauptsitz des Landesforstbetriebes 2023 von Potsdam nach Eberswalde ziehen.

Die Entscheidung zum Wissenschaftsministerium stieß auch in den eigenen Reihen der rot-roten Koalition auf Kritik. Die SPD-Landtagsabgeordnete Klara Geywitz hält den Umzug nicht für nachvollziehbar. «Die Landeshauptstadt Potsdam ist mit Abstand der größte Wissenschafts- und Kulturstandort Brandenburgs», hatte sie in ihrem Blog geschrieben. Sie warb wie Potsdams SPD-Oberbürgermeister Mike Schubert dafür, eher das Wirtschafts- und Energieministerium nach Cottbus zu verlegen, um den Strukturwandel besser zu unterstützen. Auch Spree-Neiße-Landrat Harald Altekrüger (CDU) hätte sich eine Verankerung des Wirtschaftsministeriums in der Lausitz vorstellen können - mit der Investitionsbank Brandenburg.

Die Vorsitzende des Wissenschaftsausschusses sieht keine Aufwertung der Lausitz durch den Umzug des Wissenschaftsministeriums. «Wir brauchen in der Lausitz Arbeitsplätze», sagte von Halem. «Ob diese Arbeitsplätze jetzt dadurch geschaffen werden, dass wir das Ministerium verlegen, das wage ich zu bezweifeln.» Die Aufteilung bringt nach ihrer Ansicht Probleme für die Arbeit von Ministerium und Wissenschaftsausschuss. Bei Sitzungen müssten mehrere Vertreter des Ministeriums «auf Tagesreise nach Potsdam» geschickt werden. «Das ist ja dann ein immenser Aufwand.»

CDU-Landeschef Ingo Senftleben erneuerte seine Kritik. «Wir wollen ein Ministerium, das der Region hilft, und nicht eine Verlagerung eines Ministeriums mal einfach so, aufgrund von anderen Erwägungen», sagte er am Mittwoch dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Der Grünen-Landesvorsitzende Clemens Rostock befürchtet nach eigenen Worten ein «Auseinanderreißen der Landesregierung». Die Stadt Cottbus hatte die Umzugspläne begrüßt.

Der Landtag muss der Verlegung nicht zustimmen. Die genaue Organisation für das künftige Wissenschaftsministerium ist noch offen. In Bayern haben das Finanz-und Heimatministerium sowie das Gesundheitsministerium jeweils einen Dienstsitz in der Landeshauptstadt München, aber auch in Nürnberg.