5:0 gegen Brieselang: Cottbus erreicht Landespokal-Finale

Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus ist auf dem Weg zum dritten Gewinn des Brandenburger Landespokals in Folge. Am Dienstag erreichten die Lausitzer vor 1090 Zuschauern auf dem Falkenseer Sportplatz an der Leistikowstraße das Endspiel durch ein ungefährdetes 5:0 (4:0) beim Sechstligisten Grün-Weiß Brieselang.

© dpa

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte sein Team im Vergleich zum 4:3-Erfolg über Fortuna am vergangenen Samstag auf acht Positionen verändert. So hütete auch Avdo Spahic wieder das Tor des hohen Favoriten, der seiner Rolle gleich in der zweiten Minute gerecht wurde und durch Lars Bender zur Führung kam. Bereits vor der Pause hatten Tim Kruse (28.), Abdulkadir Beyazit (37.) und erneut Bender für eine Vorentscheidung gesorgt. Im zweiten Spielabschnitt ließ es Energie langsamer angehen. Moritz Broschinski (69.) traf bereits gut 20 Minuten vor Schluss zum Endstand.

Im zweiten Semifinale stehen sich am 17. April Oberligist FSV 63 Luckenwalde und Regionalligist Optik Rathenow gegenüber, das Endspiel findet am Tag der Amateure am 25. Mai statt. Mit dem dritten Final-Erfolg in Serie könnte Energie Cottbus mit dem bisherigen Landespokal-Rekordsieger SV Babelsberg 03 gleichziehen, der bisher neun Mal den Brandenburg-Pokal gewonnen hat.