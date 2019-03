Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Problemstorch «Ronny» meldet sich zurück

Storch «Ronny» ist wieder da: In Glambeck in der Gemeinde Löwenberger Land (Kreis Oberhavel) hat das Tier wieder sein Nest an einer Kirchenzinne bezogen und ärgert so manche Bewohner. «Es ist halt immer nur lästig», sagte Ortsvorsteherin Hilde Peltzer-Blase (CDU) am Donnerstag. Ronny sei seit einer Woche wieder da und klopfe zum Beispiel an die Fenster einer ehemaligen Kneipe, auf ein Autodach und gegen ein Fenster einer Scheune. Die «Märkische Allgemeine» hatte zuvor darüber berichtet.

© dpa

«Wir ertragen es alle», sagte die Ortsvorsteherin. Sie vermutet, dass sich der Storch in den Fenstern sieht und darin einen potenziellen Feind erkennt. Seit Mittwoch ist er allerdings ein bisschen ruhiger geworden. Der Grund ist wohl seine Partnerin. Ob es die Storchendame aus dem vergangenen Jahr ist, weiß Peltzer-Blase nicht. Aber: «Die hält ihn jetzt ein bisschen auf Trab», sagte sie. Ronny war in den vergangenen Jahren mit den «Schnabel-Attacken» bundesweit bekannt geworden.