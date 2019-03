«Neuanfang statt Ende»: Umsiedlungsvertrag unterschrieben

Seit über 50 Jahren leben die Mühlroser mit dem Tagebau Nochten. Mit der historischen Unterschrift zur Umsiedlung geht nun dieses Kapitel zu Ende. Doch es gibt auch Kritik an der Entscheidung der Leag.

Mühlrose (dpa/sn) - Für einen Augenblick muss Waldemar Locke doch um Worte ringen. «Es wird kein einfacher Weg, wenn man seine Heimat aufgibt», sagte der Mühlroser Bürgermeister kurz bevor er mit Helmar Rendez, Vorstandsvorsitzender der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) und dem Amtskollegen aus der Nachbargemeinde Schleife, Reinhard Bork, den Umsiedlungsvertrag für sein Dorf unterschreibt. Mit der Unterschrift ist der Weg frei für die Abbaggerung des sächsischen Dorfes in der Lausitz. Bis Ende 2024 soll die Umsiedlung in die Nachbargemeinde Schleife abgeschlossen sein.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte in Mühlrose, die Unterzeichnung des Vertrags sei eine wichtige Zukunftsentscheidung für die Menschen in der Region. «Seit 15 Jahren warten sie auf Klarheit. Es ist ein gutes Signal, dass sie sich gewünscht haben.» Zugleich sei es eine Entscheidung für Investitionssicherheit und die Zeit, «um den Strukturwandel in der Region zu gestalten». Die Kohlekommission der Bundesregierung hat einen Stufenplan zum Ausstieg aus der Kohle bis 2038 vorgeschlagen.