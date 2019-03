Potsdam: Hunderte protestieren gegen EU-Urheberrechtsreform

Vor der Abstimmung über die Reform des Urheberrechts im EU-Parlament demonstrieren Tausende in Europa gegen das Vorhaben. In Potsdam protestieren Hunderte dagegen. Einige Redner sagen warum.

Potsdam (dpa/bb) - Hunderte Gegner der geplanten Urheberrechtsreform in der EU haben in Potsdam für ein freies Internet geworben. Sie zogen am Samstag bei einer Demonstration durch die Innenstadt und warnten unter anderem vor der Gefahr, dass große Konzerne mit der Reform übermächtig werden könnten. «Für Künstlerinnen und Künstler (werden) massive Probleme entstehen», sagte die Linke-Landtagsabgeordnete Isabelle Vandre. Sie könnten großen Konzernen ausgeliefert sein, sagte sie und warnte vor einem Ende des Internets «so, wie wir es kennen». Grünen-Landesvorstandsmitglied Marie Schäffer erklärte, es werde «nicht abgewogen zwischen Urheberinteressen und Nutzerinteressen.» Sogenannte Uploadfilter bedeuteten die Gefahr einer Zensur.