Studie: Brandenburger Kinder kränker als Bundesdurchschnitt

Kinder und Jugendliche in Brandenburg werden laut einer Untersuchung der Krankenkasse DAK häufiger wegen körperlicher Krankheiten behandelt als der Bundesdurchschnitt. Demnach werden vor allem Atemwegs- und Hauterkrankungen wie Neurodermitis in Brandenburger Praxen und Kliniken häufig diagnostiziert. Mit 127 registrierten Neurodermitis-Fällen pro 1000 minderjährigen Brandenburgern liegt das Land 56 Prozent über dem Bundesdurschnitt (81 Fälle). Das geht aus dem Kinder- und Jugendreport 2018 hervor, den die DAK am Donnerstag in Potsdam vorstellte. Neben der Hautkrankheit sind die Brandenburger Minderjährigen besonders häufig von Heuschnupfen, Darmerkrankungen und Asthma betroffen.

Nach dem nach Angaben der DAK repräsentativen Report wertete die Krankenkasse Abrechnungsdaten von 30 542 versicherten Kindern in Brandenburg aus dem Jahr 2016 aus. Bei rund 383 000 Kindern in Brandenburg entspricht dies einem Anteil von acht Prozent. Bundesweit wurden rund 600 000 Daten ausgewertet.