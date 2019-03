Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Cottbus kann Positiv-Serie nicht fortsetzen

Nächster Rückschlag für den FC Energie: Die Lausitzer sitzen in der Abstiegszone fest. Beim 0:2 gegen den Karlsruher SC fehlt die Durchschlagskraft. Nun folgen gleich zwei Auswärtsspiele.

Cottbus (dpa) - Nach zuvor drei Spielen ohne Niederlage hat Energie Cottbus in der 3. Fußball-Liga wieder verloren. Mit einem 0:2 (0:1) gegen den Karlsruher SC verpassten die Lausitzer am Sonntag die Chance, sich ein Stück von der Abstiegszone zu entfernen. Die Treffer für den Tabellen-Zweiten KSC erzielte am Sonntag im Stadion der Freundschaft Marvin Pourié (5. und 76. Minute). «Es war insgesamt ein verdienter Sieg für die überzeugender auftretenden Gäste», erklärte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Der FC Energie steht jetzt mit 30 Zählern auf Rang 18, der am Saisonende den Abstieg in die Regionalliga bringt. «Der Kampf um den Klassenerhalt geht natürlich weiter. Mein Team ist bereit», betonte Wollitz trotz des Rückschlags. Seinem Team, das zuvor zwei Spiele nacheinander gewonnen hatte, gelang es am 29. Spieltag nicht, die Feldüberlegenheit in zwingende Toraktionen umzumünzen. Zwar habe man einige gute Spielsituationen gehabt, bemerkte der Chefcoach: «Aber im Sechzehner war meist Schluss.» Dimitar Rangelow vergab die größte Möglichkeit (65.). Am Ende hätten die Gäste sogar noch höher gewinnen können.

Die Cottbuser müssen nun zweimal nacheinander auswärts ran: Am Mittwoch in Unterhaching und am 25. März in Zwickau.