Tierparks züchten einheimische Tierarten

Die Tierparks in Brandenburg setzen bei ihren Nachzuchten hauptsächlich auf heimische oder ehemals heimische Tierarten. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. So beteiligen sich viele Einrichtungen seit Jahren am europäischen Zuchtprogramm für Wisente. «Wir züchten die Tiere schon seit über 20 Jahren», sagt Lisa Westerhoff, Geschäftsführerin des Wildparks Johannismühle in Baruth (Teltow Fläming). Der letzte Zuchterfolg liege aber schon zwei Jahre zurück. «Deshalb wollen wir uns nach einem neuen Zuchtbullen umschauen», so die Geschäftsführerin.