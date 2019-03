Geringste Lohnlücke zwischen Geschlechtern in Brandenburg

In Brandenburg ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen im vergangenen Jahr mit nur zwei Prozent auf den niedrigsten Wert aller Bundesländer gesunken. Frauen verdienten im Durchschnitt 16,08 Euro brutto pro Stunde, während Männer einen Bruttostundenverdienst von 16,49 Euro hatten, wie das Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Damit setze sich zwischen Elbe und Oder ein Trend fort: Seit 2014 sei der Lohnabstand kontinuierlich um insgesamt 5 Prozentpunkte gesunken.

Die ungerechte Bezahlung von Männern und Frauen sei vor allem im Westen Deutschlands verbreitet, erläuterten die Statistiker. Ein wichtiger Faktor seien die in der Region angesiedelten Unternehmen. So verdienten an Industriestandorten Männer in der Regel deutlich mehr als Frauen. Außerdem seien die Verdienste der Männer in Ostdeutschland nach wie vor erheblich geringer als im Westen.