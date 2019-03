Bergbauschäden in Lauchhammer Thema im Kabinett

Seit Monaten sorgen sich Menschen in Lauchhammer (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) wegen möglicher Bergbauschäden um ihr Zuhause und ihre Arbeit - nun hat sich am Dienstag das Kabinett der Landesregierung mit den gefährdeten Gebieten befasst.

«Wir nehmen die Sorgen der Anwohnerinnen und Anwohner sowie Gewerbetreibenden in der Wilhelm-Külz-Straße in Lauchhammer sehr ernst», sagte Infrastruktur-Staatssekretärin Ines Jesse am Dienstag in Potsdam. Das hätten auch Infrastruktur-Ministerin Kathrin Schneider und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD) in einem Brief an Polenz deutlich gemacht. «Leider gibt es keine Lösung von der Stange», sagte Jesse. Alle Akteure - Stadt, Kreis Land und Bund - müssten versuchen, Pakete im Sinne der Betroffenen zu schnüren.