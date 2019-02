Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Dresdner Volleyballerinnen feiern wichtigen Sieg

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben ihren Aufwärtstrend in der Bundesliga mit dem zweiten Sieg in Serie untermauert. Das Team von Trainer Alexander Waibl gewann am Mittwochabend nach dem Sieg gegen Suhl auch das wichtige Duell beim SC Potsdam mit 3:1 (25:12, 25:27, 25:10, 25:18). Damit baute der Tabellendritte seinen Vorsprung gegenüber dem Verfolger Potsdam weiter aus. Nach 93 Minuten stand vor 1015 Zuschauern der zwölfte Saisonsieg des DSC fest.

Die Dresdnerinnen starteten furios. Mit druckvollen Aufschlägen ließen sie Potsdam nicht ins Spiel kommen. Taktisch gut eingestellt, verteilte Zuspielerin Mareen von Römer aus stabiler Annahme die Bälle variabel und bei den gegnerischen Angriffen stand die Blockabwehr sicher. Das setzte sich zu Beginn des zweiten Durchgangs zunächst fort. Doch dann wurde es eng und Potsdam punktete.

Die Sätze Nummer drei und vier waren dann ein Abbild des ersten. Der DSC zeigte sich dem Gegner in allen Belangen überlegen. Erfolgreichste DSC-Punktesammlerin war Maria Segura mit 24 Zählern.