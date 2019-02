Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Brandenburger Grüne wollen besseren Nahverkehr

Die Grünen in Brandenburg wollen den öffentlichen Nahverkehr mit kreisübergreifenden Buslinien verbessern. Das geht aus dem Entwurf der Kommunalpolitischen Erklärung der Grünen für die Kommunalwahl im Mai hervor, die der Landesparteitag heute in Fürstenwalde beschließen will. Der Bau neuer Straßen soll auf das «absolut notwendige Maß» beschränkt werden. Die Grünen setzen sich außerdem dafür ein, Kitas zu Familienzentren weiterentwickeln. Auf der Tagesordnung steht auch die weitere Wahl der Landesliste für die Landtagswahl im Herbst. Zu Gast ist die Ko-Vorsitzende der Fraktion Grüne/Europäische Freie Allianz im EU-Parlament, Ska Keller.

