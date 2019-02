Stahlwerker streiken für mehr Geld und Urlaub

Sechs Prozent mehr Geld und eine höhere Urlaubs- und Ausbildungsvergütung: Im Tarifkonflikt der ostdeutschen Stahlindustrie machen die Arbeiter mit Warnstreiks Druck auf die Arbeitgeber und stellen sich an die Seite ihrer Kollegen im Westen.

Potsdam (dpa) - Die Stahlwerker erhöhen im Tarifkonflikt der ostdeutschen Stahlindustrie den Druck auf die Arbeitgeber. Am Dienstagmorgen legte nach Angaben der IG Metall die komplette Frühschicht von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt vorübergehend die Arbeit nieder. 750 Arbeiter traten in den Ausstand. Das Werk beschäftigt insgesamt 2700 Arbeiter in fünf Schichten.

«Die entschlossenen Belegschaften vor den Toren sind ein klares Signal an die Arbeitgeber: Bewegt Euch!», sagte IG-Metall-Sprecher Oliver Höbel. Die Gewerkschaft kündigte für diese Woche einen weiteren Warnstreik an.

Die IG Metall fordert für die 8000 Beschäftigten in der ostdeutschen Stahlindustrie unter anderem sechs Prozent mehr Geld und 1800 Euro Urlaubsvergütung, die in freie Zeit umgewandelt werden kann. Die erste Tarifverhandlung in der ostdeutschen Stahlindustrie endete am 28. Januar in Berlin ohne ein Angebot der Arbeitgeber.