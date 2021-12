Unbekannte haben Dutzende Weihnachtsbäume in Fürstenwalde/Spree gestohlen.

70 Bäume seien in der Nacht vom Nikolausmontag (06. Dezember 2021) auf Dienstag von einem Verkaufsplatz in der August-Bebel-Straße verschwunden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wie die Diebe auf das Gelände kamen, war zunächst nicht klar. Ersten Schätzungen zufolge soll die Schadenshöhe bei rund 2000 Euro liegen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.