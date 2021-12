Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und entkommt

Durch Flucht hat sich ein Autofahrer in Hellersdorf erfolgreich einer Polizeikontrolle entzogen.

Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch (01. Dezember 2021) mitteilte. Der Wagen war den Beamten am Dienstagabend wegen eines falschen Kennzeichens aufgefallen. Sie wollten den Mann an einer roten Ampel an der Kreuzung von Zossener und Alte Hellersdorfer Straße kontrollieren.