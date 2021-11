Mopedfahrer auf Fußgängerweg: Verdacht auf illegales Rennen

Die Polizei in Berlin prüft einen Verdacht auf ein illegales Rennen mit einem Moped auf einem Gehweg in Berlin-Charlottenburg. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, soll ein Mopedfahrer am Sonntagnachmittag mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen Fußgängerweg in der Bismarckstraße, Ecke Fritschestraße gefahren sein. Dabei soll der 48-Jährige Fußgänger gefährdet haben, die ihm ausweichen mussten. Ein Autofahrer musste zudem stark abbremsen.

Eine Fahrradstreife wurde auf den Mann aufmerksam. Der Mopedfahrer reagierte nach Polizeiangaben nicht auf Zurufe, langsamer zu fahren. Die Fahrradstreife konnte den Mann schließlich stellen, als er versuchte, auf einen Hof zu flüchten.