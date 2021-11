Organisierte Kriminalität: Drogenhandel und Autodiebstahl

64 größere Ermittlungsverfahren zur organisierten Kriminalität sind im vergangenen Jahr von der Polizei und dem Zoll in Berlin geführt worden. Insgesamt ging es dabei um 498 Verdächtige. Das geht aus dem Lagebild der Polizei zur organisierten Kriminalität (OK) für das Jahr 2020 hervor, das am Freitag veröffentlicht wurde. Die häufigsten Delikte waren Drogenhandel, Autodiebstahl und Schleuserkriminalität. In mehr als 70 Prozent der Verfahren ging es auch um internationale Bezüge der Banden. Die Polizei stellte Verbindungen in 37 andere Staaten fest.

© dpa

Zehn Ermittlungsverfahren galten der sogenannten Clankriminalität von Mitgliedern arabischstämmiger Großfamilien. Ein weiterer Fokus lag auf Banden, deren Mitglieder aus Russland und anderen Ländern der früheren Sowjetunion stammen. Besonders wurden tschetschenische Täter genannt, weil sie durch eine hohe Gewaltbereitschaft auffallen.

Die organisierten Verbrecherbanden verursachten demnach in Berlin einen bekannt gewordenen Schaden von knapp 60 Millionen Euro. Als Schaden wird der Wert des «rechtswidrig erlangten Guts» definiert. Die Polizei beschlagnahmte vorläufig Vermögen in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro.

Der Autodiebstahl geht vor allem auf das Konto organisierter Banden aus dem Ausland. «Die geographische Lage Berlins, insbesondere die schnelle Anbindung an die ins Ausland führenden Autobahnen, spielt hierbei eine tatbegünstigende Rolle», schreibt die Polizei. Wegen der vielen teuren Autos, die in der Metropole Berlin an Straßen parkten, gebe es «eine Vielzahl an Gelegenheiten».

Innensenator Andreas Geisel (SPD) betonte: «Kriminelle machen nicht vor Ländergrenzen halt. Daher arbeiten wir bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der Erhellung ihrer Strukturen eng mit ausländischen Ermittlungsbehörden zusammen.» Im Fokus stehe auch weiterhin die Bekämpfung der Clankriminalität. Polizeipräsidentin Barbara Slowik erklärte, organisierte Kriminelle «beuten Menschen - auch mit Gewalt - aus, erpressen sie, versetzen sie in Angst».