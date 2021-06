Schüsse in Wohnung in Neukölln: Mann festgenommen

Nach Schüssen in einer Wohnung in Neukölln hat die Polizei einen leicht verletzten Mann festgenommen.

Nachbarn hörten am Donnerstagabend (17. Juni 2021) gegen 20.50 Uhr mehrere Schüsse aus der Wohnung in der Flughafenstraße und riefen die Polizei, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Der 32-Jährige soll nach den Schüssen einen anderen Mann außerhalb des Hauses verfolgt und bedroht haben. Die Polizisten fanden ihn im Hausflur, der zweite Mann floh. Im Innenhof und der Wohnung des Mannes entdeckte die Polizei mehrere Patronenhülsen und ein Einschussloch in einem Fenster. Der Mann hatte einen gefälschten Pass und hielt sich unerlaubt in Deutschland auf. Zu den Hintergründen der Tat wird noch ermittelt.