Zwei Autos brennen in Berlin

Zwei Autos haben in Berlin Prenzlauer Berg und Staaken gebrannt. Eine Fußgängerin entdeckte am Samstagnachmittag zunächst Feuer in einem Auto in der Storkower Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen stand demnach auf einem Parkplatz. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Kurz nach 23.00 Uhr brannte ebenfalls auf einem Parkplatz ein weiteres Auto im Cosmarweg. Auch hier löschten die Feuerwehr die Flammen. Die große Hitze beschädigte zwei weitere Fahrzeuge. In beiden Fällen könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. In Berlin werden immer wieder abgestellte Autos von Unbekannten angezündet.