Polizei prüft politischen Hintergrund nach Brandstiftung

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in Berlin-Spandau wird nun ein politischer Hintergrund geprüft. Am selben Ort an der Jagowstraße seien im vergangenen Februar bereits Schmierereien mit rechtsextremem Hintergrund aufgetaucht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ob diese im Zusammenhang mit der vermuteten Brandstiftung stehen, sei Teil der laufenden Ermittlungen. Zudem werde nun nach Zeugen gesucht.

In der Nacht zum vergangenen Freitag waren im Flur eines Hauses eine Couch und ein Holzregal im Flammen aufgegangen. Um sich zu retten, sei ein 21 Jahre alter Mieter durch ein Fenster im ersten Obergeschoss gesprungen und in der Folge leicht verletzt in ein Krankenhaus gekommen, hieß es. Andere Mieter des Hauses brachten das Feuer unter Kontrolle, die Feuerwehr habe anschließend die Brandnachsorge übernommen.