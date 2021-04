Prozess zu Anschlag auf Stadtautobahn beginnt am 15. April

Knapp acht Monate nach einem islamistisch motivierten Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn beginnt am 15. April 2021 der Prozess gegen den Verdächtigen.

Dem 30-Jährigen werden versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen, wie das Landgericht in der Hauptstadt am Donnerstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft strebe die Unterbringung des Irakers in der Psychiatrie an. Aufgrund einer psychischen Erkrankung sei er bei den Taten nicht oder nur vermindert schuldfähig gewesen.