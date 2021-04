Jugendlicher hantiert mit Pistolenimitat

Ein betrunkener Jugendlicher hat mit einer nachgebildeten Pistole einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 17-Jährige habe offen mit dem Imitat hantiert und zudem ohne Mund-Nasen-Bedeckung in einer S-Bahn am Bahnhof in Berlin-Lichtenberg gesessen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Hinzugerufene Beamte hätten dem Jugendlichen am Dienstagabend das Waffenimitat abgenommen. Er habe sich dabei aggressiv verhalten und sei deshalb unter Androhung eines Tasers - ein Gerät, mit dem Elektroschocks verabreicht werden können - festgenommen worden. Ein Atemalkoholtest habe 1,53 Promille ergeben. Gegen den 17-Jährigen sei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.