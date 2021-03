Mann tot in Reihenhaus entdeckt

In einem Reihenhaus in Berlin-Wannsee ist ein toter Mann entdeckt worden. Die Verletzungen des Toten und die Situation, in der er am Dienstagmorgen gefunden wurde, deuten laut Polizei auf ein Tötungsdelikt. Anwohner hatten kurz vor 8.00 Uhr bei dem Haus im Damsdorfer Weg eine gewaltsam geöffnete Terrassentür bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Beamten hätten dann im Inneren des Hauses den 57-jährigen Besitzer gefunden, teilte die Polizei weiter mit. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Hauseigentümers feststellen können. Zu den Hintergründen der Gewalttat wurden noch keine Angaben gemacht. Eine Mordkommission habe die weiteren Ermittlungen übernommen.

