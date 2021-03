Kokain per Lieferservice: Prozess beginnt mit Geständnissen

Weil sie einen sogenannten Kokain-Lieferservice betrieben haben sollen, müssen sich zwei Männer vor dem Berliner Landgericht verantworten.

Die 28- und 24-Jährigen sollen als Mitglieder der Führungsebene einer Bande agiert haben, die mit sogenannten Koks-Taxis in der Hauptstadt sowie im Umland Tausende Drogenportionen ausgeliefert haben. Nach einem sogenannten Verständigungsvorschlag des Gerichts haben die Angeklagten zu Beginn des Prozesses erklärt, die Vorwürfe würden umfassend zutreffen.

Die Männer sollen sich im Februar 2020 mit gesondert verfolgten Mittätern zu einer Bande zusammengeschlossen haben. Der 28-Jährige soll in vier Fällen insgesamt fünf Kilogramm Kokain bei einem niederländischen Rauschgifthändler bestellt haben. Die Übergabe sei jeweils in Berlin erfolgt, so die Anklage. Zudem habe der 28-Jährige sogenannte Koks-Taxi-Fahrer angeworben. «Er sorgte auch dafür, dass die Fahrer ihren Einsatzzeiten nachkamen.» Schließlich sei der 28-Jährige für die «Rechnungslegung» zuständig gewesen. Der Lieferdienst sei über vier «Arbeitshandys» koordiniert worden.