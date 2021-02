Mann wegen versuchten Mordes festgenommen

Die Polizei hat einen 21-Jährigen in Berlin-Marienfelde festgenommen, der im November auf einen 29-Jährigen geschossen haben soll. Gegen den Verdächtigen werde wegen versuchten Mordes ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Hintergrund für die Tat seien demnach familiäre Streitigkeiten, hieß es weiter.

© dpa

Eine Gruppe von mehreren Männern hatte sich am Abend des 27. Novembers dem 29-Jährigen vor einem Geschäft in Berlin-Kreuzberg genähert und auf ihn geschossen. Der Angeschossene wurde so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Damals ermittelte die Polizei in Richtung von arabischen Clans.