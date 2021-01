Schüsse und Verletzte bei Streit in Gesundbrunnen

Zwei Menschen sind in Gesundbrunnen von Schüssen getroffen und verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen (21. Januar 2021) mitteilte, waren knapp 20 Menschen am Mittwochabend in einen Streit verwickelt gewesen. Die beiden Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden, aber nicht in Lebensgefahr. Auslöser des Streits waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei beleidigende Äußerungen. Die Schüsse seien in der Ramlerstraße gefallen. Es gebe keine Hinweise auf Clan-Kriminalität, teilte die Polizei weiter mit.