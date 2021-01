Polizei: Verstöße gegen Corona-Auflagen bei Party

Eine Gruppe von Menschen hat in einem Veranstaltungsraum in Tempelhof laut Polizei eine Party mit Musik, Wasserpfeifen und einer Nebelmaschine gefeiert. Als die Polizei nach Mitternacht eintraf und das Treffen beendete, waren drei Männer und drei Frauen in dem «Eventcenter» in der Colditzstraße, wie die Behörde am Samstag mitteilte. Diese hielten demnach weder den Mindestabstand ein noch trugen sie eine Mund-Nase-Bedeckung. Diverse Getränke hätten auf Tischen gestanden. Gegen die Anwesenden läuft den Angaben zufolge nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Corona-Auflagen. Die Ermittlungen dauern an.

