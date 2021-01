«Alex», «Kotti» und «Görli» auch 2020 mit viel Kriminalität

Die bekannten Berliner Kriminalitäts-Hotspots sind auch im Corona-Jahr 2020 Anziehungspunkte für Drogenhändler, Taschendiebe, Ladendiebe, Betrüger und Schläger geblieben. Deutlich zurück ging an einigen Orten nur die Zahl bestimmter Verbrechen wie Ladendiebstahl oder Delikten, deren Opfer vor allem Touristen sind. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der Linken hervor.

So zählte die Polizei auch im vergangenen Jahr am Alexanderplatz und rund um den Görlitzer Park in Kreuzberg mehr als 5000 Straftaten, am Hermannplatz und in der Hermannstraße in Neukölln waren es etwa 4000 Taten. Vor allem ging es vor allem um Ladendiebstahl und Taschendiebstahl, Drogenhandel, Körperverletzung, Schwarzfahren, Raubüberfälle und Widerstand gegen Polizisten. Am Kottbusser Tor wurden rund 3300 Straftaten erfasst, an der Warschauer Straße in Friedrichshain 2100 und in der Rigaer Straße an den zum Teil von Linksradikalen besetzten Häusern rund 1000 Delikte.