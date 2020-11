41-Jähriger nach Messerstichen letzte Woche gestorben

Ein 41-jähriger Mann, der am Dienstag vergangener Woche in Berlin-Marzahn niedergestochen wurde, ist gestorben. Er erlag bereits am Freitag seinen Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt weiter zu einem Verdächtigen und den Hintergründen der Tat. Auf einem Brachgelände an der Bitterfelder Straße war es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Menschen gekommen. Dabei stach jemand auf den 41-Jährigen ein. Er erlitt mehrere Stichverletzungen.

© dpa