Razzia gegen Rezeptfälscher: Halbe Million Euro Schaden

Mit einer Razzia ist die Polizei gegen eine Bande von Rezeptfälschern und Betrügern vorgegangen. Zwölf Wohnungen und andere Räume wurden am Donnerstag (26. November 2020) durchsucht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der mutmaßliche Anführer, ein 27-jähriger Mann, wurde verhaftet und sitzt in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen 14 Verdächtige wegen des Verdachts der Rezeptfälschung, des Abrechnungsbetruges sowie des verbotenen Handels mit Medikamenten. Die Schadenshöhe beträgt mehr als 490 000 Euro. Die Polizei beschlagnahmte vorläufig Vermögen in Höhe von knapp 230 000 Euro. Außerdem stellte sie Medikamente, Drogen, Bargeld in fünfstelliger Höhe, ein Auto, teure Uhren, Handys, Computer sowie Feuerwerkskörper sicher. Die Bande soll gestohlene Blanko-Rezepte gefälscht und sie in mindestens 300 Fällen bei Apotheken eingereicht haben. Die Medikamente sollen sie anschließend weiterverkauft haben.