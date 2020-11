Anklage gegen mutmaßlichen Serienvergewaltiger erhoben

Wegen einer Serie von Vergewaltigungen in Berlin und dem Umland vom Sommer ist Anklage gegen einen 30-Jährigen erhoben worden.

Dem Mann würden sechs vollendete Vergewaltigungen und eine versuchte Vergewaltigung sowie räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt - insgesamt gehe es um sieben Taten, sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft am Freitag (13. November 2020). Der Angeklagte soll demnach im Juni und Juli überwiegend in Waldgebieten im Berliner Südwesten Spaziergängerinnen und Radfahrerinnen angesprochen, in seine Gewalt gebracht und an unbeobachteten Orten im Wald vergewaltigt haben.