Nach Terroranschlag in Wien: «Verstärkte Wachsamkeit» in Berlin

Nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien sind auch die Berliner Sicherheitsbehörden besonders aufmerksam und wachsam.

Die Schutzmaßnahmen der Polizei für gefährdete Objekte wie Synagogen seien «sowieso auf hohem Niveau», teilte ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag (3. November 2020) der Deutschen Presse-Agentur mit. Aktuell gebe es nun noch eine «verstärkte Wachsamkeit». Geisel kündigte über Twitter an: «Unsere Antwort muss sein: konsequent die Täter verfolgen, bestrafen und die Hintergründe der Tat benennen. Unsere Antwort darf nicht sein: Die europäischen Werte von Freiheit, Toleranz und Vielfalt infrage zu stellen. Terror soll Angst verbreiten. Das dürfen wir nicht zulassen.»

Mindestens vier Menschen erschossen

Bei dem Anschlag am Montagabend erschoss ein 20-jähriger Anhänger der radikalislamistischen Terrormiliz IS nahe der Hauptsynagoge in der Wiener Innenstadt mindestens vier Menschen. Ein Dutzend weitere Menschen wurde verletzt. Anschließend wurde der Mann von der Polizei erschossen.