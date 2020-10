Clanchef-Prozess: Ermittler sollen Fotos von Notizen löschen

Der Rapper Bushido muss im Prozess gegen einen bekannten Berliner Clanchef weiter auf die Fortsetzung seiner Aussage warten. Das Landgericht hat am Montag zunächst mehrere Steuerfahnder vernommen. Hintergrund ist eine kürzlich unter anderem auf dem Villen-Grundstück des Hauptangeklagten Arafat A.-Ch. im brandenburgischen Kleinmachnow durchgeführte Durchsuchung. Es ging laut Staatsanwaltschaft unter anderem um Ermittlungen wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung.

Die Verteidiger von Arafat A.-Ch. hatten im Zusammenhang mit der Razzia eine Einstellung oder Aussetzung des Prozesses um mutmaßliche Straftaten zu Bushidos Nachteil beantragt. Die Begründung: Es seien unter anderem handschriftliche Notizen fotografiert worden, die Arafat A.-Ch. in einer Verhandlung angefertigt habe. Ein Finanzbeamter sagte am Montag als Zeuge, die Steuerfahndung werde die Fotos nicht verwenden. Sie sollten gelöscht werden. Die Durchsuchung habe auch nichts mit dem laufenden Prozess zu tun.

Die Anwälte des Hauptangeklagten hatten in ihrem Antrag am vergangenen Mittwoch erklärt, die Aufzeichnungen ihres Mandanten seien für seine Verteidigung im jetzigen Verfahren relevant. Ein faires, rechtsstaatliches Verfahren sei unter diesen Umständen nicht mehr gegeben.

Über den Antrag hat das Gericht noch nicht entschieden. Zunächst sollten Fragen zur Durchsuchung am 22. September geklärt werden, hieß es. Am nächsten Verhandlungstag am 12. Oktober soll ein weiterer Zeuge zu diesem Thema gehört werden. Verteidiger verlangten am inzwischen zehnten Prozesstag, die Steuerfahndung müsse die Fotos so löschen, dass die Bilder elektronisch nicht mehr rekonstruierbar seien.