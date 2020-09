Koks-Lieferservices mit 850 Stammkunden: Angeklagte gestehen

Die Geschäfte liefen Ermittlungen zufolge ab September 2019 von einem Café im Stadtteil Neukölln aus. Die Kommunikation mit den Abnehmern sei hauptsächlich per SMS erfolgt, heißt es in der Anklage. Mit sogenannten Koks-Taxis sei die Auslieferung erfolgt. Die Kurierfahrer hätten im Schichtbetrieb gearbeitet, um den festen Kundenstamm von mindestens 850 Personen ab mittags bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Tages versorgen zu können.